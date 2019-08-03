«أمانة الرياض» : 13 موقعاً لبيع وشراء الأضاحي في العاصمة

تواصل – الرياض :
حددت أمانة منطقة الرياض 3 مواقع ثابتة لبيع الأضاحي لهذا العام 1440 هجري ، بالإضافة إلى 10 مواقع مؤقتة تم توزيعها جغرافيا في أنحاء العاصمة الرياض ، بهدف تسهيل عمليات الشراء على ساكني المدينة .
وبينت الأمانة أن أسواق ” العزيزية على طريق الحائر ، غرب الرياض على طريق جدة ، السلي على طريق جاكرتا ” هي الأسواق الرئيسية لبيع الأضاحي .
فيما توزعت عشرة مواقع على بقية المناطق وفقا للتالي :
- حي الجنادرية والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة شمال أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز على طريق خريص شق طريق الجنادرية. أم العمارة.
- حي نمار والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة على تقاطع شارع إسحاق مع الدائري الغربي.
- حي المروج والأحياء المجاورة لها، في الجهة الشمالية الغربية من سوق الشمال للخضار والفاكهة.
- حي بدر والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة بين شارع الخليفة المأمون مع شارع
- حي النرجس والعارض والأحياء المجاورة لها، على طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز.
- حي المونسية والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة شمال غرب مسلخ المونسية على طريق جابر الصباح.
- حي القادسية، على طريق الإمام عبد الله بن سعود بن عبدالعزيز (منتزه حي القادسية).
- حي ظهرة لبن والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة شرق طريق الدائري الغربي باتجاه الشمال بحي لبن.
- حي السلي والأحياء المجاورة لها، على تقاطع طريق أبوعبيدة عامر ابن الجراح مع شارع إسطنبول.
- حي الملقا والأحياء المجاورة لها، على تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز.