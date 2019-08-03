«أمانة الرياض» : 13 موقعاً لبيع وشراء الأضاحي في العاصمة

تواصل – الرياض :

حددت أمانة منطقة الرياض 3 مواقع ثابتة لبيع الأضاحي لهذا العام 1440 هجري ، بالإضافة إلى 10 مواقع مؤقتة تم توزيعها جغرافيا في أنحاء العاصمة الرياض ، بهدف تسهيل عمليات الشراء على ساكني المدينة .

وبينت الأمانة أن أسواق ” العزيزية على طريق الحائر ، غرب الرياض على طريق جدة ، السلي على طريق جاكرتا ” هي الأسواق الرئيسية لبيع الأضاحي .

فيما توزعت عشرة مواقع على بقية المناطق وفقا للتالي :