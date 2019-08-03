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«أمانة الرياض» : 13 موقعاً لبيع وشراء الأضاحي في العاصمة

«أمانة الرياض» : 13 موقعاً لبيع وشراء الأضاحي في العاصمة
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تواصل – الرياض :

حددت أمانة منطقة الرياض 3 مواقع ثابتة لبيع الأضاحي لهذا العام 1440 هجري ، بالإضافة إلى 10 مواقع مؤقتة تم توزيعها جغرافيا في أنحاء العاصمة الرياض ، بهدف تسهيل عمليات الشراء على ساكني المدينة .

وبينت الأمانة أن أسواق ” العزيزية على طريق الحائر ، غرب الرياض على طريق جدة ، السلي على طريق جاكرتا ” هي الأسواق الرئيسية لبيع الأضاحي .

فيما توزعت عشرة مواقع على بقية المناطق وفقا للتالي :

  1. حي الجنادرية والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة شمال أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز على طريق خريص شق طريق الجنادرية. أم العمارة.
  2. حي نمار والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة على تقاطع شارع إسحاق مع الدائري الغربي.
  3. حي المروج والأحياء المجاورة لها، في الجهة الشمالية الغربية من سوق الشمال للخضار والفاكهة.
  4. حي بدر والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة بين شارع الخليفة المأمون مع شارع
  5. حي النرجس والعارض والأحياء المجاورة لها، على طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز.
  6. حي المونسية والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة شمال غرب مسلخ المونسية على طريق جابر الصباح.
  7. حي القادسية، على طريق الإمام عبد الله بن سعود بن عبدالعزيز (منتزه حي القادسية).
  8. حي ظهرة لبن والأحياء المجاورة لها، في الأرض الواقعة شرق طريق الدائري الغربي باتجاه الشمال بحي لبن.
  9. حي السلي والأحياء المجاورة لها، على تقاطع طريق أبوعبيدة عامر ابن الجراح مع شارع إسطنبول.
  10. حي الملقا والأحياء المجاورة لها، على تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز.
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