«البيئة» : دخول مركبات نقل المواشي إلى مكة بعد توفر هذا الشرط الأساسي

تواصل – مكة:

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع مربي المواشي الراغبين في نقل مواشيهم لمكة التقدم لأقرب فرع للوزارة أو الوحدات البيطرية بهدف اصدار شهادات التنقل الصحية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم مطابقتها على الواقع من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل مكة، مشددة في الوقت ذاته على أنه لن يتم السماح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة تنقل.

وكشفت البيئة عن اكتمال كافة العيادات والوحدات البيطرية بجميع مناطق المملكة وجاهزيتها للكشف على المواشي المراد نقلها.

وحددت الوزارة 8 ضوابط لدخول المواشي المحلية والأضاحي إلى المشاعر المقدسة في موسم الحج،

تمثلت في متابعة الحالة الصحية للمواشي من خلال فروعها في محافظات جدة والجموم والليث، والتقدم بطلب الحصول على فسح للمواشي، والتوقيع على التعهد العام الخاص بالرفق بالحيوان، وتحديد أعداد الحيوانات في وسائل النقل.

كما شملت الضوابط سحب عينات وإجراء الاختبارات الحقلية السريعة، وشهادة فسح تُستخدم لمرة واحدة في نقاط الفرز، والتفتيش من قبل الفرق البيطرية الميدانية في مداخل مكة المكرمة بهدف سلامتها وضمان خلوها من الأمراض حفاظا على صحة الحجاج.