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توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. الدمام أعلى درجة حرارة

توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. الدمام أعلى درجة حرارة
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تواصل- الرياض:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، على مرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.
وذكرت أن من المتوقع أيضا أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الجنوبية الشرقية من الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، إلى جانب وادي الدواسر وأجزاء من نجران وأجزاء من الشرقية.
كما توقعت “الأرصاد” أن تُسجل الدمام أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 47 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة (19 درجة مئوية).

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