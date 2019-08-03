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بمشاركة 5 جهات.. الإطاحة بمهربي مخدرات واتجار بالبشر في جبال جازان
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تواصل – جازان:

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الداير من ضبط أوكار لمخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، ممن امتهنوا تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، وذلك في عملية أمنية واسعة استمرت لنحو ١٢ ساعة نفذتها خمس جهات.

وشاركت في العملية محافظة الداير، وشرطة الداير، وحرس الحدود بالداير، والأفواج الأمنية، وقوة الطوارئ، وأشرف عليها بشكل مباشر محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، .

وأطاحت الجهات الأمنية بأعداد كبيرة من المخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود، حيث استغلوا الأودية والجبال الوعرة البعيدة عن الأنظار ليتخذوها ملاذا لمارسة الاتجار بالبشر وعمليات التهريب.
ومشطت الدوريات الأمنية الراجلة مواقع المخالفين وألقت القبض على عدد كبير منهم، وأحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص.
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