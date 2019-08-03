«الحصيني» يتوقع انخفاض درجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

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توقّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية، انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة على معظم المناطق بدءاً من الغد.

وأضاف الحصيني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مقدار الانخفاض المتوقع يتراوح بين ثلاث وخمس درجات مئوية؛ لتصبح الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة، ويتوقع استمرار ذلك حتى عيد الأضحى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية المُمطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة ، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يستمر التوقّع بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية؛ يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر، وأجزاء من منطقة نجران، كذلك أجزاء من المنطقة الشرقية.