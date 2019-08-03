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تعرف على الأنشطة المعفاة من رسوم فتح المحلات 24 ساعة

تعرف على الأنشطة المعفاة من رسوم فتح المحلات 24 ساعة
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تواصل – الدمام:

كشف مسؤول بأمانة المنطقة الشرقية أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ستعفي محطات الوقود والصيدليات والمنشآت الصحية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية من رسوم العمل مدة 24 ساعة.

وقال وكيل الأمين المساعد للبلديات بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إن في القريب سيتم إصدار اللائحة التنفيذية التي ستحدد الأنشطة المعفاة والأنشطة ذات المقابل المالي، موضحا أن اللائحة ستراعي طبيعة المناطق ولن تكون موحدة لجميع المنشآت.

وأبان الصفيان أن اللائحة ستحتوي على قائمة الأنشطة المفروض عليها مقابل مالي للسماح لها بالعمل على مدار الساعة، وقائمة أخرى بالأنشطة المعفاة من الرسوم، بما يتيح للمستثمرين وضوح الرؤية ويسهل متطلبات العمل أمامهم. حسب “مكة”.

وأضاف أن القرار سينشط جميع القطاعات ويخفض البطالة ويدعم الناتج المحلي، ويساهم بتخفيض الزحام المروري من خلال توزيع الحركة المرورية على أوقات متفرقة خلال اليوم.

وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

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