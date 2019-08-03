أغذية تقي من سرطان الجلد.. تعرف عليها

كشفت نتائج دراسة علمية، أن المواد الغذائية الغنية بفيتامين А تسهم بدرجة كبيرة في تخفيض خطر الإصابة بأخطر أنواع سرطان الجلد – سرطان الخلايا الظهارية.

وقال علماء جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية، أن تناول مواد غذائية غنية بفيتامين А، يخفض خطر تطور سرطان الخلايا الظهارية بدرجة كبيرة، كما يحصل عند مضادات الأكسدة المعروفة.

وأضافوا أن تناول فيتامين А بصورة مكملات غذائية لا يكون له أي تأثير وقائي من سرطان الخلايا الظهارية، وإن هذه الخاصية توفرها فقط المواد الغذائية. بحسب مجلة JAMA Dermatology.

كما أوضح الباحثون، أن فيتامين А ضروري لنمو ونشاط خلايا الجلد السليمة، مشيرين إلى أن نتائج تجارب أجراها العلماء على الحيوانات، أن تناول هذا الفيتامين بجرعات كبيرة يبطئ تطور سرطان الخلايا الظهارية. أثارت هذه النتائج اهتمام الباحثين وقرروا التأكد من أن له نفس المفعول على البشر.

وحلل الباحثون البيانات التي تم جمعها في الولايات المتحدة، خلال تنفيذ مشاريع اشترك فيها أكثر من 100 ألف شخص من العاملين في مجال الطب، وافقوا أن يكونوا موضع مراقبة طويلة بلغ مجموعها 40 سنة ، حسب ما نشرته “روسيا اليوم”.