«الزعاق» يوضح الحد الزمني الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل

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توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم السبت، أن يبدأ موسم سهيل بعد أسبوعين تقريبا أو بعد 18 يوما من الآن.

وتابع الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن يوم الثلاثاء 19 ذو الحجة أول أيام سهيل، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل.

وأوضح خالد الزعاق أنه خلال هذا الأسبوع تخف علينا رياح السموم وتهدأ الحرارة قليلاً في النهار وتتلطف الأجواء ليلاً.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

كما يستمر التوقع بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.