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خلال عهد «المؤسس».. صورة نادرة لأول «مصحف» طُبع في مكة

خلال عهد «المؤسس».. صورة نادرة لأول «مصحف» طُبع في مكة
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صورة نادرة لأول مصحف طُبع في مكة المكرمة، خلال عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وكان ذلك عام 1369هـ الموافق “1949م”.

وجاء في غلاف المصحف ما يلي: “مصحف مكة المكرمة، كتبه محمد طاهر الكردي المكي الخطاط بالمعارف العامة بمكة المكرمة، طبع على نفقة شركة مصحف مكة المكرمة في عهد صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز آل سعود”، كما احتوى الغلاف على معلومات عن اسمه واسم الخطاط الذي كتبه، والشركة التي طُبع على نفقتها.

الجدير بالذكر أن شركة مصحف مكة المكرمة هي المسؤولة عن طباعة المصحف الشريف منذ بداية طباعته عام 1369هـ، حيث اشترت آنذاك آلة طباعة أمريكية يمكن من خلالها طباعة المصحف بأحجام متنوعة، ثم عقدت اتفاقاً مع مهندسين لتركيبها، وكان مقرها في مكة المكرمة.

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