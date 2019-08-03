رسمياً.. دولة جديدة تعلن إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول

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جواز السفر السعودي
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تواصل – فريق التحرير:

قالت سفارة المملكة لدى بريتوريا، إن حكومة جنوب إفريقيا قررت إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول للبلاد.

وأوضحت سفارة المملكة لدى جنوب إفريقيا، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الإعفاء من التأشيرة سيكون اعتباراً من 15 أغسطس الجاري، حيث سيُسمح لمواطني المملكة بالدخول إلى جنوب إفريقيا بغرض السياحة والأعمال والإقامة فيها لمدة 90 يوماً.

الجدير بالذكر أن برلمان جنوب إفريقيا كان قد وافق في يوليو الماضي على إعفاء 7 دول -من بينها المملكة والإمارات- من تأشيرة الدخول المسبقة.

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