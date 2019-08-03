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مصادر تكشف موعد وصول العمالة المنزلية الإثيوبية

مصادر تكشف موعد وصول العمالة المنزلية الإثيوبية
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تواصل – الرياض:

توقعت مصادر بمكاتب الاستقدام، أن وصول أولى دفعات العمالة المنزلية الإثيوبية إلى المملكة، سيكون في منتصف أو أواخر أغسطس الجاري، وأن ذلك يجيء بعد إعلان سفارة المملكة في أديس أبابا عن البدء بمنح التأشيرات بداية من 29 يوليو الماضي.

وقالت المصادر إن عدد الطلبات المقدمة للعمالة المنزلية الإثيوبية كبيرة، مرجعة ذلك إلى سهولة إنهاء الإجراءات وسرعة وصولها بالمقارنة مع بعض التعقيدات في بعض الدول، فضلاً عن انخفاض التكلفة.

وأبانت أن تكلفة الاستقدام تتراوح بين 9 – 11 ألف ريال، لافتة إلى أن العمل بسفارة المملكة يشهد إنجازاً كبيراً للمعاملات لا يتجاوز 24 ساعة في الغالب.

ونوهت أن مكاتب الاستقدام تستقبل التأشيرات القديمة التي يمتلكها بعض المواطنين منذ فترة والتي تبلغ مدتها 24 شهراً، مشيرة إلى وجود حالة غضب من الرسوم الإضافية التي تتقاضاها السفارة الإثيوبية مقابل توثيق العقود حيث تتقاضى 313 ريالاً عن العقد الواحد.

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