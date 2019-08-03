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تفاصيل ضبط مواطن متورط بسرقة أجهزة حاسب آلي في «عنيزة»

تفاصيل ضبط مواطن متورط بسرقة أجهزة حاسب آلي في «عنيزة»
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة القصيم، من ضبط مواطن في العقد الثالث بعد تورطه في سرقة أجهزة حاسب آلي من إحدى الشركات في عنيزة.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مواطنٍ في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالقفز والدخول لإحدى الشركات التجارية بمحافظة عنيزة، وتكسير البوابة الداخلية لها، وسرقة أجهزة حاسبٍ آلي لوحية، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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