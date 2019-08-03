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تعرف على توقعات طقس اليوم في كافة المناطق

تعرف على توقعات طقس اليوم في كافة المناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يستمر التوقع بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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