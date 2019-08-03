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بينهم 20 امرأة.. قوات المملكة تحرر أفارقة احتجزهم الحوثيون في صعدة (صور)

بينهم 20 امرأة.. قوات المملكة تحرر أفارقة احتجزهم الحوثيون في صعدة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

حررت قوات المملكة عشرات الأفارقة احتجزتهم عصابة تابعة للحوثيين تمتهن الاتجار بالبشر في اليمن، حيث تم تنفيذ العملية، في مديرية قطابر شمال صعدة، وجرى تحرير 81 شخصاً بينهم 20 امرأة وطفلان.

ورافقت عملية التحرير حملة إغاثية نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث نقل المحررين إلى مركز إيواء ووفر لهم العلاج والاحتياجات الضرورية؛ إذ كان أغلبهم يعاني الإعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.

وكان الحوثيون يحتجزون الأفارقة في قبو في بلدة سوق آل ثابت بالمديرية، ويجبرونهم على القتال بجوارهم، وعلى تنفيذ أعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحـة.

يذكر أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، تنفذ في الوقت الحالي عمليات عسكرية في محافظتي صعدة وحجة لمساندة قوات الجيش اليمني.

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