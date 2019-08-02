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ضبط 1000 منتج طبي مخالف داخل مستودع أجهزة طبية (صور)

ضبط 1000 منتج طبي مخالف داخل مستودع أجهزة طبية (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً للأجهزة الطبية بعد رصد عدد من المخالفات به، كما أعلنت أنه تم ضبط أكثر من ألف منتج مخالف بداخله.

وأشارت الهيئة إلى أن المستودع يقوم بتخزين الأجهزة دون الحصول على تراخيص لذلك، ودون معرفة مصدرها، ويقوم بإعادة بيعها إلى جهات غير معلومة.

ورصد مفتشو الهيئة داخل المستودع أجهزة مختبرات طبية وأجهزة تعقيم وغسيل كلوي مستعملة ومجهولة المصدر، ويجري إعدادها لبيعها دون التأكد من سلامتها وكفاءتها وملاءمة استخدامها طبياً، فيما قامت الهيئة بإغلاق المستودع واستدعاء صاحبه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

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