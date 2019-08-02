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وصول أولى دفعات ذوي ضحايا الهجوم على مسجدي نيوزيلندا لأداء الحج (صور)

وصول أولى دفعات ذوي ضحايا الهجوم على مسجدي نيوزيلندا لأداء الحج (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الجمعة، أُولى الدفعات من ذوي شهداء الحادث الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا، لأداء مناسك الحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، في استقبال الضيوف لدى وصولهم إلى المطار.

يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه في وقت من سابق هذا الشهر باستضافة (200) حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وأسفر الحادث الإرهابي الذي نفذه أسترالي من مؤيدي اليمين المتطرف في مارس الماضي، عن مقتَل 51 شخصاً وإصابة العشرات، أغلبهم ينحدرون من دول عربية وإسلامية.

جانب من الاستقبالجانب من الاستقبالجانب من الاستقبال

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