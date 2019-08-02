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أمريكا تتوعد إيران: العقوبات فعالة وسنواصل تطبيقها

أمريكا تتوعد إيران: العقوبات فعالة وسنواصل تطبيقها
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تواصل – وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة مستمرة في تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران وذلك بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق عقوبات على وزير خارجية طهران، محمد جواد ظريف.

وأضاف المسؤول الأمريكي بأن العقوبات على النظام الإيراني فعالة وسنواصل تطبيقها، وأن الولايات المتحدة ستحرم النظام الإيراني من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل البرنامج النووي الذي يهدد الجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قررت في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، والتي تتضمن تجميد أي ممتلكات أو مصالح له داخل أمريكا، ولكن الوزير الإيراني صرح بأنه ليس لديه أي أموال أو ممتلكات داخل الولايات المتحدة.

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