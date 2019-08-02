الإطاحة بـ 5 مواطنين أطلقوا النار في إحدى المناسبات بالرياض

تواصل – الرياض:

بتوجيه من النائب العام، تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط 5 أشخاص ظهروا في مقطع مصور وهم يطلون النار بكثافة في إحدى المناسبات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه، وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار بكثافة خلال إحدى المناسبات؛ فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية الأشخاص المخالفين للتعليمات.

وتبين أنهم 5 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وتم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.