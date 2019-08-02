الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أب يحرم «رضيعة» عمرها يومان من أمها.. والقاضي ينصفها خلال 30 دقيقة

أب يحرم «رضيعة» عمرها يومان من أمها.. والقاضي ينصفها خلال 30 دقيقة

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متورط في جمع الأموال وتحويلها للخارج

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متورط في جمع الأموال وتحويلها للخارج

بشرى.. تعرف على طريقة استفادة الأسر من دعم «إيجار السكن»

بشرى.. تعرف على طريقة استفادة الأسر من دعم «إيجار السكن»

هل صدر قرار يسمح للمرأة بالسفر دون تصريح؟.. توضيح رسمي من «الجوازات»

هل صدر قرار يسمح للمرأة بالسفر دون تصريح؟.. توضيح رسمي من «الجوازات»

الإطاحة بـ 5 مواطنين أطلقوا النار في إحدى المناسبات بالرياض

الإطاحة بـ 5 مواطنين أطلقوا النار في إحدى المناسبات بالرياض
0

تواصل – الرياض:

بتوجيه من النائب العام، تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط 5 أشخاص ظهروا في مقطع مصور وهم يطلون النار بكثافة في إحدى المناسبات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه، وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار بكثافة خلال إحدى المناسبات؛ فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية الأشخاص المخالفين للتعليمات.

وتبين أنهم 5 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وتم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اعتدوا على عمال محطة وقود بـ «ساطور».. الإطاحة بـ 3 مواطنين بالرياض

اعتدوا على عمال محطة وقود بـ «ساطور».. الإطاحة بـ 3 مواطنين بالرياض

توجيه عاجل من النائب العام بشأن إطلاق النار في إحدى المناسبات

توجيه عاجل من النائب العام بشأن إطلاق النار في إحدى المناسبات

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متورط في جمع الأموال وتحويلها للخارج

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متورط في جمع الأموال وتحويلها للخارج

إطلاق نار على حدود غزة يصيب 3 من جيش الاحتلال.. واستشهاد المُنفذ

إطلاق نار على حدود غزة يصيب 3 من جيش الاحتلال.. واستشهاد المُنفذ

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد
يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>