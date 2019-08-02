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اعتدوا على عمال محطة وقود بـ «ساطور».. الإطاحة بـ 3 مواطنين بالرياض

اعتدوا على عمال محطة وقود بـ «ساطور».. الإطاحة بـ 3 مواطنين بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 3 مواطنين قاموا بالاعتداء على عمال محطة للوقود بحي السويدي، وسرقة ما بحوزتهم من إيرادات مالية تحت تهديد السلاح.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخصين ملثمين بالاعتداء على عمال محطةٍ للوقود بحي السويدي غرب العاصمة الرياض وسلب ما بحوزتهم من إيراداتٍ مالية نقدية تحت تهديد السلاح الأبيض “ساطور”، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال – بفضلٍ من الله – عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم.

وتبين أن الجناة 3 مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اتضح تورطهم بارتكاب 3 جرائم سلب أخرى بأسلوب مماثل، حيث جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.

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