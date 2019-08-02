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ضبط مشاغل نسائية تستخدم مواد تجميل «منتهية الصلاحية» بالعارضة

ضبط مشاغل نسائية تستخدم مواد تجميل «منتهية الصلاحية» بالعارضة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية النسائية ببلدية محافظة العارضة بمنطقة جازان، خلال جولاتها التفتيشية تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك، من ضبط صوالين نسائية تستخدم لزبائنها مواد تجميلية منتهية الصلاحية، دون أي اكتراث بما قد تتسبب فيه من أضرار صحية بالغة الخطورة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة العارضة سعيد بن جبران التليدي، أن البلدية تكثف حملاتها الرقابية على جميع المحال التي تتعلق بالصحة العامة دون استثناء، مضيفًا: “كان من ضمن هذه المحال جولات القسم النسوي على الصالونات النسائية ومراكز التجميل في المحافظة”.

وأشار إلى أنه نتج عنها مصادرة مواد تجميلية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بجانب رصد تدني مستوى النظافة العامة.

وأكد على تطبيق لائحة الجزاءات في ذلك الخصوص، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن المخالفين من خلال الرقم 940 المخصص لذلك من قبل الأمانة.

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