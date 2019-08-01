توجيه عاجل من النائب العام بشأن إطلاق النار في إحدى المناسبات

تواصل – فريق التحرير:

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، مساء اليوم الخميس، بسرعه القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يُطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، إن النائب العام وجه بالتحقق في ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يطلقون النار من أسلحة رشاشة، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها ستقوم بواجبها بحزم تجاه كل من يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائياً وبما يحمي المجتمع.