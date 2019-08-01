«الخضيري» يحذّر من حبوب تنظيف «القولون».. خطر على الصحة

تواص – فريق التحرير:

حذّر الدكتور فهد الخضيري، عالم أبحاث المسرطنات، من استعمال “كبسولات تنظيف القولون” التي يروج البعض عن فوائدها للتخسيس، وذلك لخطورتها على الصحة.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “القولون في الجسم يعمل على امتصاص الماء وتخزين الفضلات، كما يحتوي على بكتيريا نافعة تعمل كمناعة، ولها دور في التحكم في الوزن”.

وتابع: “حبوب تنظيف القولون للتخسيس مضرة جدًّا، وتسبب الجفاف واختلال الأملاح وفقدان البكتيريا النافعة المؤدي إلى السمنة”.

وأشار الدكتور فهد الخضيري، موجها نصيحة للجميع، إلى أن التنظيف لا يستخدم إلا طبيًّا قبل المنظار.