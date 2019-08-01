قرار مهم من «الدفاع المدني» بشأن مخيمات الحجاج.. التنفيذ خلال ساعات

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها ستبدأ غداً الجمعة، حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقرات الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة، في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي تفرضها المديرية للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر، وخلال فترة وجود الحجاج بها وحتى مغادرتهم.

وأوضح المقدم محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث سيتم مصادرة كل ما يتم ضبطه من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين الأمن العام والدفاع المدني في تنفيذ قرار الحظر، حيث يتولى الأمن العام مسؤولية منع وصول أسطوانات الغاز إلى المشاعر، فيما تتولى فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني متابعة عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقرات الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر.

وطالب الحمادي مؤسسات الحج والطوافة وبعثات الحج ومجموعات الخدمة الميدانية للحجيج، الالتزام بحظر دخول واستخدام الغاز المسال بالمشاعر حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.