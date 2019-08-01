الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

ثبوت رؤية الهلال.. غداً غرة ذي الحجة

ثبوت رؤية الهلال.. غداً غرة ذي الحجة

أب يحرم «رضيعة» عمرها يومان من أمها.. والقاضي ينصفها خلال 30 دقيقة

أب يحرم «رضيعة» عمرها يومان من أمها.. والقاضي ينصفها خلال 30 دقيقة

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متورط في جمع الأموال وتحويلها للخارج

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متورط في جمع الأموال وتحويلها للخارج

بشرى.. تعرف على طريقة استفادة الأسر من دعم «إيجار السكن»

بشرى.. تعرف على طريقة استفادة الأسر من دعم «إيجار السكن»

المحكمة العُليا: غداً الجمعة غرة شهر ذي الحجة

المحكمة العُليا: غداً الجمعة غرة شهر ذي الحجة
0

تواصل – واس:
صدر عن المحكمة العُليا اليوم القرار التالي :
القرار رقم ( 123 / هـ ) وتاريخ 29 / 11 / 1440هـ
الحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد : فقد عقدت المحكمة العُليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ليلة الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ – حسب تقويم أم القرى – متحريةً ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام. وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول.

وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ ـ حسب تقويم أم القرى – الموافق للثاني من شهر أغسطس آب 2019 م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس آب 2019 م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

والمحكمة العُليا إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين لتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل منهم صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، وييسر لحجاج بيته سبل أداء حجهم، وأن ينصر دينه، ويُعلي كلمته، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رئيس وأعضاء المحكمة العليا
عضو عضو
د. خالد بن عبدالله اللحيدان د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان
عضو عضو عضو
فرحان بن يحيى الفيفي محمد بن عبدالله الجارالله عبدالرحمن بن محمد الحسين
عضو عضو عضو
أحمد بن حمد المزروع حمد بن محمد ابانمي محمد بن شريم الشعبي
عضو عضو عضو
سعيد بن بريك القرني أحمد بن مقبول حكمي أحمد بن محمد الأمير
رئيس المحكمة العليا
غيهب بن محمد الغيهب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بيان من المحكمة العليا عن «هلال ذي الحجة»

بيان من المحكمة العليا عن «هلال ذي الحجة»

«الخدمة المدنية» تحدد موعد بدء إجازة عيد الأضحى وتكشف عن مدتها

«الخدمة المدنية» تحدد موعد بدء إجازة عيد الأضحى وتكشف عن مدتها

«الخدمة المدنية» تحدد موعد بداية ونهاية إجازة «عيد الأضحى»

«الخدمة المدنية» تحدد موعد بداية ونهاية إجازة «عيد الأضحى»

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال.. غداً

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال.. غداً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد
يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>