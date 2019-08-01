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بشرى سارة لمعلمي الرياض بشأن مكافأة الـ 50 ألف ريال
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من منسوبيها في جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس من الخريجين الجامعيين المستحقين لمكافأة الخمسين ألف، ممن تم إيقاف صرف المكافأة لهم قبل تاريخ 19 ذي القعدة 1407هــ، مراجعة إدارة الموارد البشرية بالإدارة والتقدم بطلباتهم لصرف المكافأة المستحقة لهم.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض بالإنابة عبدالله بن سعد الغنام، إن هذا الإجراء يأتي استناداً للموافقة السامية على قرار مجلس الوزراء بنظامية صرف مكافأة الخمسين ألف للخريجين الجامعيين عند تعيينهم بالدولة، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم باستحقاق من تم تعيينهم للمكافأة ولم تصرف لهم في حينه، وذلك قبل تعميم إيقافها بتاريخ ١٩ من ذي القعدة ١٤٠٧هــ.

وأضاف الغنام، في بيان، أن على المتقدمين الإقرار بعدم أسبقية صرف المكافأة، وأن تكون الدراسة الجامعية بنظام الانتظام مع إرفاق المستندات المطلوبة، وهي صورة من وثيقة التخرج وقرار التعيين والمباشرة بعد التعيين والهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي (الآيبان) مصدق من البنك، مضيفاً أنه في حال كان المستحق متوفياً فيتوجب إحضار وكالة شرعية وصك حصر للورثة وصورة من الحساب البنكي للوكيل.

وأشار الغنام إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات وتسليم المستندات هو الثلاثاء 26 من ذي الحجة 1440هــ مشيراً إلى أن العمل جارٍ على حصر المستحقين للمكافأة والرفع ببياناتهم إلى الإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة استعداداً لصرفها لهم.

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