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لجنة عاجلة للتحقيق في توقف عمليات العيون بـ«تخصصي تبوك»

لجنة عاجلة للتحقيق في توقف عمليات العيون بـ«تخصصي تبوك»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، اليوم الخميس، تشكيل لجنة عاجلة لفتح تحقيق بشأن الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقف العمليات في قسم العيون بـ”تخصصي تبوك” منذ فترة طويلة، وما يثار حول أن قوائم الانتظار في تزايد مستمر، وأن الأطباء في مستشفيات المنطقة يواجهون إحراجًا مع المراجعين بسبب هذا التوقف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “صحة تبوك” هاني المطيري أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”، بخصوص توقف العمليات في مستشفى الملك فهد التخصصى بمنطقة تبوك قسم العيون؛ فإن صحة تبوك تؤكد أنها ستشكل لجنة عاجلة للوقوف على الموضوع وسوف تتم محاسبة المقصرين.

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