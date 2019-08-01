بعد غياب 22 عاماً.. وصول أول رحلة حج أمريكية مطار جدة

تواصل – مكة المكرمة:

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، 168 مسافراً قدموا لأداء فريضة الحج؛ وذلك على متن طائرة أمريكية، قادمة من مطار كولومبوس أوهايو، وذلك بعد غياب دام نحو 22 عاما للطيران الأمريكي، وبذا تكون أول رحلة حج لشركات الطيران الأمريكية تصل إلى المملكة منذ عام 1997.

وكان في استقبال الحجاج بالصالة لدى وصولهم عدد من المسؤولين في إدارة المطار، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية، حيث استقبلوا الحجاج بحفاوة وقدموا الورود لهم.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، أن الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية، مبيناً أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.