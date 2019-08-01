مصادر تكشف موعد وصول الدفعة الأولى من «العاملات الإثيوبيات»

تواصل – الرياض:
توقعت مصادر وصول أولى دفعات العمالة المنزلية إلى السعودية في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع قادمة (نهاية أغسطس الجاري على أبعد تقدير).
وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات على الطلبات للعمالة المنزلية الإثيوبية مشجعة للغاية، مرجعة ذلك لسهولة إنهاء الإجراءات في أديس أبابا، وسرعة وصولها بالمقارنة مع بعض التعقيدات في بعض الدول، فضلا عن انخفاض التكلفة بالقياس لبعض الجنسيات الأخرى، إذ تتراوح بين 9 – 11 ألف ريال، بحسب “عكاظ”.
وبدأت السفارة السعودية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ الإثنين الماضي في تصديق وإنجاز المعاملات المقدمة من مكاتب التعاقدات الإثيوبية، وذلك بعد يوم واحد من رفع الحظر على العمالة المنزلية اعتبارا من الأحد الماضي.
واستغربت المصادر من إلزامية التسديد الإلكتروني لرسوم توثيق عقود العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن عملية توثيق العقود تتطلب بعض الإجراءات وتصديقها بالختم الرسمي، ما يدل على أن العملية متعلقة بتقاضي الرسوم فقط دون الالتفات لتوثيق العقود.
وقالت المصادر إن رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية خطوة أساسية في تنويع المصادر في قطاع الاستقدام، مشيرة إلى أن الفترة الماضية سجلت نوعا من الاحتكار في بعض الجنسيات، مضيفة أن وفرة العمالة المنزلية الإثيوبية تسهم في كسر الاحتكار الذي تمارسه بعض الجنسيات خلال السنوات الأخيرة.