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إيداع 2 مليار ريال معاشات وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان

إيداع 2 مليار ريال معاشات وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان
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تواصل – فريق التحرير:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي الحجة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وتشمل المبالغ المودعة، كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم، القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغ 2,026,331,631 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,394,414,415ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,777,376ريالاً.

بينما تم صرف 101,764,840ريالاً، لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 336,600,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.

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