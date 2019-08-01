بشرى.. تعرف على طريقة استفادة الأسر من دعم «إيجار السكن»

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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت منصة جود الإسكان خيار دعم الإيجار للأسر التي لم تتمكن من سداد أجرة المسكن، بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

وأوضحت المنصة، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أنه أصبح من المتاح دعم الإيجار للأسر  التي لم تتمكن من سداد أجرة المسكن بسبب الوفاة أو السجن أو المرض المقعد عن العمل، أو ضعف القدرة المادية، أو صدور حكم تنفيذي بحق رب الأسرة.

الجدير بالذكر أن جود الإسكان واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وتهدف إلى إشراك المجتمع (أفراد/منظمات) لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

وعن طريقة التقديم بينت المنصة أن ذلك يتم عن طريق الذهاب للجمعية الشريكة، والجمعية تقوم بدورها بتحديد أهلية الاحتياج ورفع بيانات المستفيد في المنصة بالتحقق من الشروط والمعايير.

وتتلقى منصة جود الحالات التي تحتاج لدعم الإيجار من محكمة التنفيذ بعد إحالتها بشكل إلكتروني ودون تقديم طلب.

وللاطلاع على الجمعيات الشريكة المؤهلة بالدخول على الرابط التالي

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