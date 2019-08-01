قلبها جهة اليمين.. عملية لمريضة تعاني من انقلاب كامل لأحشائها في حائل

تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي في مستشفى حائل العام من إجراء عملية جراحية نادرة لمريضة كانت تعاني من التهاب في المرارة، إلا أن الصعوبة كانت في أن المريضة تعاني من حالة خلقية نادرة جداً تسمى الانعكاس الكامل لجميع الأحشاء.

وأوضح المستشفى أنه بالرغم من كونها من العمليات غير المعقدة في الأصل إلا أن استثناء الحالة جعلت منها عملاً طبيا مميزا ونادر الحدوث، فبالرغم من كونها في الأساس عملية استئصال للمرارة إلا أنها كانت تحتاج إلى دقة ومهارة عالية، وبفضل من الله استطاع الفريق الطبي إجراء العملية.

وكانت المريضة تعاني من آلام مزمنة في البطن وبعد إجراء الفحوص اللازمة تبين أن المريضة تعاني من انقلاب كامل للأحشاء والقلب للجهة اليمنى من الجسد، إضافة إلى عيب خلقي بالحنجرة وأعلى الجهاز التنفسي.

من جانبها كشفت “صحة حائل” أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة عالمياً وتحتاج إلى فريق طبي متكامل يتمتع بكفاءة عالية وخبرة كبيرة حتى يستطيع المحافظة على حياة المريضة خلال عملية معقدة جداً.

وعبّر ذوو المريضة عن شكرهم للمولى عز وجل على نجاح العملية وسلامة ابنتهم، ثم للمسؤولين والأطباء بصحة حائل، الذين وفروا كافة الإمكانات اللازمة لتقديم خدمات طبية مميزة، ولإدارة المستشفى، وجميع الطاقم الطبي لما بذلوه من جهد في سبيل علاج ابنتهم. وقالوا: نشعر بالفخر والاعتزاز لما تضمه صحة حائل من كفاءات طبية كان لهم بعد الله الفضل في اكتشاف هذا التشوه الخلقي مبكراً وعلاج المرض.