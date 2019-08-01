إليك نظام غذائي يقيك من السكري النوع الثاني

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة طبية حديثة نشرها قسم التغذية بكلية الصحة العامة بجامعة “هارفارد”، أن الأشخاص الذين يلتزمون بنظام الغذائي نباتي سيساعدهم ذلك في منع الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأوضحت الدراسة التي تم نشرها في مجلة “”JAMA” للطب الباطني، أن تناول الوجبات الغذائية النباتية كالفاكهة، والخضار، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والمكسرات وتقليل تناول المشروبات المحلاة بالسكر، والكربوهيدرات، ساهم في انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 23%.

وراجعت الدراسة نتائج نحو 9 دراسات أخرى سابقة عن عادات الأكل النباتية وعلاقتها بمرض السكري من النوع 2، وشملت أكثر من 20 ألف شخص، والتي أثبتت أن الالتزام بالنظام الغذائي المرتبط بالنباتات ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وكان ذلك ثابتاً في جميع الفئات العمرية.