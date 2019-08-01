«قرود» تبرد على نفسها حرارة الصيف.. بهذا الأسلوب الطريف (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو طريف يُظهر مجموعة من القرود في مشهد استثنائي ونادر وهي تقوم بالسباحة بأسلوب يحاكي البشر .

وظهرت مجموعة من القرود في إحدى حدائق الحيوان وهو تقوم بالقفز من أعلى منصة مجهزة قبالة حوض صغير للسباحة ، لتسقط في الحوض ، ثم تعاود الصعود وتكرار السباحة بهذا الأسلوب الغريب .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المشهد مشيدين بصاحب الفكرة الذي خلق نوعا جديدا من الترفيه لزوار الحديقة .

الغريب في الأمر أن القرود تقوم بتنفيذ حركة الصعود والقفز بطريقة احترافية تنبئ عن استمتاعها بالأمر الذي يبرد عليها حرارة الصيف.

ووجد المقطع تفاعلاً كبيراً خاصة وأن القرود تهيئ نفسها للقفز من المنصة بحركات رشيقة تساعدها على زيادة الاندفاع نحو الماء في تناغم وانسجام تام.