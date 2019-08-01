«التعليم» تُلزم المعلمين بهذه الأعمال لاستكمال «نصاب الحصص»

تواصل- الرياض:

أعلنت وزارة التعليم عن إلزام المعلمين والمعلمات بالمشاركة في الأنشطة اللاصفية، وذلك بهدف استكمال الحصص المطلوبة منهم يومياً أو أسبوعياً، كالتخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعلم وإدارة برامج وفعاليات الأنشطة اللاصفية، والمشاركة في عمليات التطوير المهني لنفسه ولزملائه، وما يكلف به من أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة.

وأوضحت الوزارة أن هذا يأتي ذلك ضمن بنود اللائحة الجديدة التي أعطت قادة المدارس تنفيذ هذه الجزئية باعتبار الاستفادة من المعلمين في مختلف الأمور داخل نطاق المدرسة، لا سيما أن النشاط اللاصفي من أهم الأنشطة المدرسية التي غابت كثيراً عن المدارس في السنوات الأخيرة وتمت إعادة هذا النشاط في السنتين الأخيرتين في الكثير من المدارس.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم أعدت خطة متكاملة للأنشطة اللاصفية خلال العام الدراسي القادم، باعتبار أن هذه الأنشطة جزءاً من العملية التربوية والتعليمية.