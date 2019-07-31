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خادم الحرمين يتلقى عزاء الرئيس التركي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

خادم الحرمين يتلقى عزاء الرئيس التركي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
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تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد – رحمه الله -.

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