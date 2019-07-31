الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمواطنين بشأن استقدام العمالة الإثيوبية

بشرى سارة للمواطنين بشأن استقدام العمالة الإثيوبية

ماذا قال المرصد الفلكي بالمجمعة بشأن هلال ذي الحجة؟

ماذا قال المرصد الفلكي بالمجمعة بشأن هلال ذي الحجة؟

اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور)

اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور)

أكلوا «بروست» ونُقلوا للمستشفى فوراً.. 9 حالات تسمم من أسرة واحدة

أكلوا «بروست» ونُقلوا للمستشفى فوراً.. 9 حالات تسمم من أسرة واحدة

آخر مستجدات حجز الأراضي المجانية في مخطط طريق الملك عبدالعزيز بـ«المدينة»

آخر مستجدات حجز الأراضي المجانية في مخطط طريق الملك عبدالعزيز بـ«المدينة»
0

تواصل – واس:

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط طريق الملك عبدالعزيز السكني، الواقع بالجهة الشرقية للمدينة المنورة، وذلك خلال الأيام الأولى من إطلاق عمليات الحجز في المخطط، مبيناً أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان تعمل على تطوير المخطط.

وأوضح برنامج “سكني” في بيانٍ صحفي اليوم الأربعاء، اكتمال العقود الموقعة مع المستفيدين في مخطط طريق الملك عبدالعزيز، مشيراً إلى أن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تمت وفق جدولة محددة بعد التنسيق مع جميع المستفيدين؛ وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.

وأفاد البرنامج أن جميع المخططات المتاحة أمام المستفيدين من برنامج “سكني” تعد نموذجاً للمخططات السكنية المتميزة التي تتوفر فيها المرافق العامة؛ إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق.

وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافةً إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشدداً على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم.

ويقع مخطط طريق الملك عبدالعزيز ضمن الأحياء الشرقية في المدينة المنورة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على مقربة من الحرم المدني الشريف على امتداد طريق الملك عبدالعزيز.

كما يمتاز بقربه من النطاق العمراني ومحطة قطار الحرمين السريع، والكلية التقنية بالمدينة المنورة وكلية خدمة المجتمع بجامعة طيبة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخططات السكنية للأراضي المجانية التي يتيحها برنامج سكني عبر الرابط (هنا).

يُذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان قد خصص 207,296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.

كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضبط طبيب أسنان يعمل بمهنة «سائق خاص» في المدينة

ضبط طبيب أسنان يعمل بمهنة «سائق خاص» في المدينة

تعرف على درجات الحرارة في مدن المملكة.. المدينة تسجل 45 درجة

تعرف على درجات الحرارة في مدن المملكة.. المدينة تسجل 45 درجة

ضبط 163 ألف منتج إنارة LED مخالف داخل مستودع بالمدينة (صور)

ضبط 163 ألف منتج إنارة LED مخالف داخل مستودع بالمدينة (صور)

أكثر من نصف مليون حاج يصلون إلى المدينة المنورة

أكثر من نصف مليون حاج يصلون إلى المدينة المنورة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد
يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>