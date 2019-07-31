مشهد مهيب.. امتلاء صحن المطاف بضيوف الرحمن (فيديو)

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وثَّق مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشهداً مهيباً لامتلاء صحن المطاف بحجاج بيت الله عصر اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك فيما أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.169.204) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (67.198) حاجاً، وعبر البحر (13.549) حاجاً، وذلك بزيادة (108.819) حاجاً عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة (10%) تقريباً.

وبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (1,249.951) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.