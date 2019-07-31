الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمواطنين بشأن استقدام العمالة الإثيوبية

بشرى سارة للمواطنين بشأن استقدام العمالة الإثيوبية

ماذا قال المرصد الفلكي بالمجمعة بشأن هلال ذي الحجة؟

ماذا قال المرصد الفلكي بالمجمعة بشأن هلال ذي الحجة؟

اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور)

اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور)

أكلوا «بروست» ونُقلوا للمستشفى فوراً.. 9 حالات تسمم من أسرة واحدة

أكلوا «بروست» ونُقلوا للمستشفى فوراً.. 9 حالات تسمم من أسرة واحدة

مشهد مهيب.. امتلاء صحن المطاف بضيوف الرحمن (فيديو)

مشهد مهيب.. امتلاء صحن المطاف بضيوف الرحمن (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

وثَّق مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشهداً مهيباً لامتلاء صحن المطاف بحجاج بيت الله عصر اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك فيما أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.169.204) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (67.198) حاجاً، وعبر البحر (13.549) حاجاً، وذلك بزيادة (108.819) حاجاً عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة (10%) تقريباً.

وبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (1,249.951) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.


شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

موقف نبيل.. مواطن يستضيف في مزرعته 100 حاج وحاجة من روسيا (فيديو)

موقف نبيل.. مواطن يستضيف في مزرعته 100 حاج وحاجة من روسيا (فيديو)

توضيح مهم من الجوازات بشأن صلاحية «التأشيرات» وموعد السفر

توضيح مهم من الجوازات بشأن صلاحية «التأشيرات» وموعد السفر

هل يمكن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى «خروج نهائي» بعد السفر؟.. «الجوازات» تجيب

هل يمكن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى «خروج نهائي» بعد السفر؟.. «الجوازات» تجيب

«النمر» يوجه نصيحة مهمة لضيوف الرحمن

«النمر» يوجه نصيحة مهمة لضيوف الرحمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد
يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>