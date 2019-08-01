مسافر يعرض «رشوة» على موظف بالجمارك مقابل إدخال ممنوعات.. كيف تصرف الموظف؟

تواصل – فريق التحرير:

ضرب موظف في الجمارك مثلاً في الأمانة والنزاهة والإخلاص في العمل، حيث رفض تلقِّي رشوة من أحد المسافرين، وذلك بعد أن عرض عليه المسافر “هدايا” مقابل إدخال ممنوعات عبر أحد المنافذ الجمركية.

وعلى الفور، قام الموظف بإبلاغ إدارة الجمرك التي بدورها قامت بإبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم، حيث سارعت الجهات الأمنية بالتنسيق مع الجمارك السعودية في إجراء تحرياتها لضبط الراشي.

وأوضحت الجمارك السعودية أن رفض الموظف تلقي الرشوة يُمثل أخلاقيات منسوبي الجمارك ونهجهم الذي يسيرون عليه عند أداء مهامهم.

من جهته، كرَّم الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك، الموظف نظير نزاهته وإخلاصه في عمله.