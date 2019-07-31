موقف نبيل.. مواطن يستضيف في مزرعته 100 حاج وحاجة من روسيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن استضاف في مزرعته في تمير، قرابة 100 حاج وحاجة قدموا من روسيا لأداء مناسك الحج.

وظهر خلال المقطع، حافلات الحجاج من الجنسية الروسية تتوافد على منزل المواطن، وسط ترحيب وحفاوة الاستقبال لضيوف الرحمن.

وأثنى متداولو المقطع على سلوك المواطن واحتفائه بضيوف الرحمن الذين قدموا إلى المملكة لأداء فريضة الحج لهذا العام.