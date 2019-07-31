موقف نبيل.. مواطن يستضيف في مزرعته 100 حاج وحاجة من روسيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن استضاف في مزرعته في تمير، قرابة 100 حاج وحاجة قدموا من روسيا لأداء مناسك الحج.
وظهر خلال المقطع، حافلات الحجاج من الجنسية الروسية تتوافد على منزل المواطن، وسط ترحيب وحفاوة الاستقبال لضيوف الرحمن.
وأثنى متداولو المقطع على سلوك المواطن واحتفائه بضيوف الرحمن الذين قدموا إلى المملكة لأداء فريضة الحج لهذا العام.
فيديو 🔴
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في تقدير وتكريم لضيوف الرحمن ..
شاهد مواطن سعودي يفتح أبواب مزرعته في تمير لاستضافة 100 حاج وحاجة قدموا من روسيا في طريقهم لأداء مناسك الحج.
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— خبر عاجل (@AjelNews24)July 31, 2019