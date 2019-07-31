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تحذير من رسالة عبر الـ«واتساب».. عرض وهمي لسرقة بيانات المستخدم

تحذير من رسالة عبر الـ«واتساب».. عرض وهمي لسرقة بيانات المستخدم
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تواصل – وكالات:

تلقى عدد من المستخدمين رسالة تدعي تقديم 1000 جيجابايت من بيانات الإنترنت مجاناً كهدية بمناسبة مرور 10 أعوام على إطلاق تطبيق التراسل الفوري “واتساب”.

أكد مسؤولون بالشركة، أن الرسالة لا تمت بصلة للتطبيق، مشددين على أنها عرض وهمي يحتال به قراصنة الإنترنت مستغلين المناسبة.

ويقول محتوى الرسالة: “يقدم واتساب إنترنت مجانياً بسعة 1000 جيجابايت!”، يرافقها رابط للنقر عليه للدخول في مزيد من التفاصيل.

وحذر خبراء التقنية من التجاوب مع هذه الرسالة، مؤكدين أن الرابط يبدو حقيقياً للوهلة الأولى، لكنه يبدأ في نقل المستخدم إلى جهات غير معلومة، تمثل تهديداً أمنياً بهدف سرقة المعلومات والبيانات الشخصية، وإقناع المستخدمين بمعلومات مزيفة هدفها الأساسي الاستيلاء على أرقام البطاقات الائتمانية.

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