حقيقة تبرئة متهم بـ«الاغتصاب».. إمارة تبوك تعلق في بيان رسمي

تواصل – فريق التحرير:

نفت إمارة منطقة تبوك، اليوم الأربعاء؛ ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تبرئة أحد الجناة المتهمين بالاغتصاب، دون أن يقضي مدة العقوبة.

وقالت الإمارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه إشارة إلى ما تم تداوله في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت وسم “#تبرئة_قاتل_ومغتصب_امي”، أوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقه تبوك علي القحطاني بأن ما ورد في الوسم غير صحيح تماماً ولا يتفق مع حيثيات القضية التي وقعت قبل عدة سنوات.

وأضاف القحطاني أن المتهم أُحيل للتحقيق لدى جهات التحقيق، وبعد استيفاء كافة جوانب التحقيق بما فيها تقرير الطب الشرعي أُحيلت للمحكمة الشرعية وصدر بحقه حكم شرعي أُويد من محكمة الاستئناف ونفذ الحكم ومن ثم أُطلق سراحه.