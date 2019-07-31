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الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الأربعاء، التي رصدها المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وأشارت الهيئة، إلى أن الأحساء كانت الأكثر حرارة في المملكة، حيث سجل المرصد الخاص بها (47 درجة)، فيما جاءت بعد ذلك مراصد الدمام، والظهران، والقيصومة مسجلة (45 درجة).

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد، كانت قد توقعت أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطريق الواصل بين مدينة جازان والليث، والمرتفعات الجنوبية الغربية وتمتد إلى منطقة نجران.

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