شيخة القاسم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

من فضل الله سبحانه أن شرع لعباده مواسم طاعات ليتزودوا من الأعمال الصالحات… فبعد أن انقضى شهر الصيام والست من شوال جاءت العشر المباركات.

– فمن تكاسل عن القيام بعد رمضان، وفَتَر عن تلاوة القرآن، وقصّر في العطاء والإحسان، ها هو قد قَدم موسم من مواسم الطاعات.

فبالسعادة من سابق فيه بالخيرات: (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).

•يُسمى شهر ذي الحجة (شهر بُرَك): لما فيه من كثرة طرق الخير للمؤمن من حج وأضحية وصيام وذكر..

ولا يتأتى هذا كله في شهر غيره.

س/كيف يستقبل المسلم عشر ذي الحجة؟

– يستقبلها بالنية الصادقة للجدّ في الطاعة؛ محبة لله وخوفاً ورجاءً وإجلالاً وحياءً منه.

فهو سبحانه أهلٌ أن يُجلّ ويعظّم ويـطاع…

•فضل عشر ذي الحجة:

– أقسم الله بها “وَالْفَجْرِ • وَلَيَالٍ عَشْرٍ “والليالي العشر هي عشر ذي الحجة.

– قال ﷺ: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام) قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: (ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه البخاري.

ما يستحب فعله في أيام العشر:

١ – الحج: قال ﷺ: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)

وأفضل الحجاج أكثرهم ذكراً لله كما ذكر ذلك ابن القيم.

٢ – الصيام، قال النووي: يستحب صيامها استحباباً شديداً.

وهو يدخل في جنس الأعمال الصالحة، وقد ورد في فضل الصيام قوله ﷺ: (من صام يوماً في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفاً).

** يتأكد صيام يوم عرفة لغير الحاج لقوله ﷺ: (يكفر السنة الماضية والباقية) رواه مسلم.

– علينا أن نحث الصغار على صيامه فالصغير تُكتب حسناته ولا تكتب سيئاته، ويؤجر على صيامه وكذا من أعانه على الصيام.

٣ – التكبير والتهليل: لقوله ﷺ: (فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).

– كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.

– والمستحب أن يجهر الرجل بالتكبير، وكذلك المرأة إذا لم يكن هناك رجال أجانب.

– ورد عن الصحابة صيغ للتكبير:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد.

– يشرع في أيام العشر: التكبير المطلق في جميع الأوقات من ليل أو نهار إلى آخر أيام التشريق.

– ويشرع التكبير المقيد وهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة:

– يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة.

– وللحجاج من ظهر يوم النحر، ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق.

– والذكر به حياة القلوب، قال ابن الجوزي: بذكر الله تستنير القلوب وتحيا، فكل غافل عن ذكر الله فهو في ظلام.

** أيهم أفضل أيام عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟

– قال بعض أهل العلم:

– أيام عشر ذي الحجة أفضل لقوله ﷺ: “ما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام”.

– وليالي عشر رمضان الأخيرة أفضل لاشتمالها على ليلة القدر.

٤ – الصدقة: وقد سميت بهذا الاسم لأنها تدل على صدق العبودية لله.

٥ – قراءة القرآن، قال ﷺ: (اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه) رواه البخاري.

قال خباب: تقرّب إلى الله ما استطعت؛ فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحبّ إليه من كلامه.

٦ – الدعاء وخاصة يوم عرفة: الافتقار إلى الله هو عين العبودية، فانطرح بين يدي المجيب، واسأله قضاء حوائجك، لائذاً بجنابه، محسناً الظن به، موقناً بعطائه.

*يوم النحر(يوم عيد الأضحى):

يرى بعض أهل العلم: أنه أفضل أيام السنة على الإطلاق لقوله ﷺ: (أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر) صححه الألباني.

٧ – الأضحية: وهي سنة مؤكدة، وقد نحر ﷺ بيده (٦٣) بدنة.

– قال الشيخ ابن عثيمين: “الأفضل من الأضاحي: الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سُبْع البدنة، ثم سبع البقرة”.

– من السنن يوم عيد الأضحى: أن لا يأكل إلا من أضحيته.

– من أراد أن يضحي عن نفسه، أو عن نفسه وأهل بيته، أو ميّته، فيحرُم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته لقوله ﷺ: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره).

س/هل للمرأة التي نوت الأضحية أن تغسل شعرها وتمشّطه؟

– قال الشيخ ابن جبرين – رحمه الله -: لا بأس بغسل الشعر وتمشيطه برفق، ولا يضر لو سقط منه شعر، ولا ينقص أجر الأضحية إن شاء الله.

– ختاماً.. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.