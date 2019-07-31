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لقضاء عيد الأضحى بين ذويهم.. فاعلات خير يسددن مديونيات 7 سجناء في جازان

لقضاء عيد الأضحى بين ذويهم.. فاعلات خير يسددن مديونيات 7 سجناء في جازان
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تواصل – فريق التحرير:

بادرت مجموعة من فاعلات الخير بمدينة جدة للمساهمة في تفريج كرب 7 من سجناء الديون بجازان وإطلاق سراحهم بعد تسديد المبالغ المترتبة عليهم بقيمة مائتي ألف ريال.

ونجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة جازان، في إنهاء معاناة النزلاء السبعة في السجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتَي ضمد والدرب، والموقوفين بموجب قرارات حبس نهائية صادرة من محاكم التنفيذ، على خلفية مطالبات مالية عجزوا عن الوفاء بها.

وتوجهت اللجنة بالشكر للمتبرعات على هذه المبادرة الكريمة، التي ساهمت في إنهاء معاناة النزلاء وإطلاق سراحهم لقضاء عيد الأضحى بين ذويهم.

من جهته، أكد رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، أن هذه الحالات تم رصدها عبر المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين، والتأكد من إعسارهم، حيث تم التواصل مع إحدى الشخصيات النسائية الفاعلة في مجال العمل التطوعي في محافظة جدة، التي تولت التنسيق مع المتبرعات وتحويل المبالغ اللازمة لتسديد المديونيات.

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