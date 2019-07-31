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وظائف تمريض شاغرة للجنسين في مدينة الملك فهد الطبية

وظائف تمريض شاغرة للجنسين في مدينة الملك فهد الطبية
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تواصل – الرياض:

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عن فرص وظيفية شاغرة للجنسين من حملة شهادات الماجستير والبكالوريوس في التمريض.

وقالت إن على الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم عبر موقعها الإلكتروني، مع إرفاق الشهادات العلمية والعملية، والسيرة الذاتية، وتصنيف هيئة التخصصات الطبية، ونسخة التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أن الوظائف المطلوبة لأخصائيي تمريض في 14 مجالاً هي: جراحة طبية (للكبار/الأطفال)، وأورام وأمراض الدم، وعلوم عصبية، وعلوم الأورام، ورعاية صحية منزلية، وغرف العمليات، واضطرابات النوم، وعناية حرجة للكبار، عناية حرجة للصغار، وعناية مركزة لحديثي الولادة، وعناية مركزة عامة، وعناية حرجة القلب، وغسل الكلى للأطفال، وغسل الكلى للكبار.

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