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«فضلات قوارض» في مطعم بالقطيف.. هذا ما فعلته البلدية

«فضلات قوارض» في مطعم بالقطيف.. هذا ما فعلته البلدية
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تواصل – واس:

ضبطت بلدية محافظة القطيف 100 كيلو من الدجاج واللحوم الفاسدة والمجهولة المصدر وعليها علامات الفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، في أحد المطاعم بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن مراقبي البلدية تمكنوا من ضبط 100 كيلو من الدجاج واللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر في أحد مطاعم المحافظة، لافتاً إلى أنه تم مصادرة كامل الكمية وإتلافها، مشيرا إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات في الموقع تمثلت في عدم توفر بيئة مناسبة لتحضير المأكولات، وسوء نظافة المطعم، إضافة إلى وجود فضلات قوارض، مؤكداً بأنه تم تطبيق العقوبات والإجراءات النظامية اللازمة بحق المطعم.

وأكد المهندس الحسيني حرص البلدية على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، من خلال الجولات الميدانية التي ينفذها المراقبين الصحيين للحفاظ على الصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة.

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