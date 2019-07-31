ماذا قال المرصد الفلكي بالمجمعة بشأن هلال ذي الحجة؟

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أعلن المرصد الفلكي بجامعة المجمعة في حوطة سدير مشاركته اللجان الرسمية في استطلاع ورصد هلال شهر ذي الحجة.

وأوضح مدير المرصد الفلكي عبدالله بن محمد الخضيري؛ أن ظروف هلال شهر ذي الحجة وبعد إتمام الحسابات العلمية لخط طول وعرض موقع المرصد الفلكي ليوم الخميس 29 ذي القعدة 1440هـ، تفيد بأن الاقتران المركزي سيحدث في 6:12 صباحاً.

وأضاف الخضيري “أن الشمس ستغرب الساعة 6:43 عند درجة 290 شمال الغرب، بينما سيغرب الهلال الساعة 7:13 مساءً عند درجة 290 أيضاً، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 30 دقيقة بارتفاع 6.29 واستطالة 7.74 درجة”.

ويأتي وذلك بناءً على ما دعت إليه المحكمة العليا لعموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، لتحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس 29 ذي القعدة لعام 1440 هـ.