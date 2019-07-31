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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة.. إليك الشروط وطريقة التقديم

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة.. إليك الشروط وطريقة التقديم
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تواصل- الرياض:

أعلنت الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة عن توفر وظائف شاغرة ومتنوعة للمتبعثين والمبتعثات المتخرجين والمتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الحالي، وقد دعت لها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وأوضحت الملحقية أن التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، المعلنة سيكون مفتوحًا عبر البريد الإلكتروني: HR@NRRC.GOV.SA ، أو البريد الإلكتروني hr.nrrc.ksa@gmail.com.

وأبانت أن وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المعلن عنها تتضمن التخصصات التالية:

– Medical physics

– Health physics

– Nuclear engineering

– Radiological environmental protection

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