الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور)

اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور)

«صحة الجوف» تكشف مفاجأة صادمة بشأن علاج «العمى»‎.. المدعية لا علاقة لها بالطب

«صحة الجوف» تكشف مفاجأة صادمة بشأن علاج «العمى»‎.. المدعية لا علاقة لها بالطب

12 قرارًا في مجلس الوزراء.. وخادم الحرمين يوجه بـ«أرقى الخدمات للحجاج»

12 قرارًا في مجلس الوزراء.. وخادم الحرمين يوجه بـ«أرقى الخدمات للحجاج»

لحظات رعب.. طفل صغير بين أنياب 3 كلاب ضالة في حديقة بالدمام

لحظات رعب.. طفل صغير بين أنياب 3 كلاب ضالة في حديقة بالدمام

اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور)

اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور)
0

 

تواصل – مكة المكرمة:

في مشهد مؤلم تناثرت فيه الأشلاء ، اصطدم صاحب مركبة بعدد من الأغنام صباح اليوم على طريق “عسفان – هدى الشام”، بمكة المكرمة.

وأسفر حادث التصادم عن دهس ونفوق عدد من الأغنام وإصابة أخريات، فيما تعرض قائد المركبة لإصابات وصفت بالبسيطة .

وفي التفاصيل فوجئ قائد المركبة بقطيع من الأغنام يعبر طريق عسفان – هدى الشام، ليقوم بدهس أعداد كبيرة من الأغنام بعد عدم تمكنه من السيطرة على مركبته، ونفقت عدد من الأغنام جراء الدهس فيما تعرضت مجموعة كبيرة لإصابات متفاوتة.

وتعرضت مقدمة السيارة لتلف بالغ جراء قوة التصادم لتعلق بها بعض الأغنام فيما تناثرت أشلاء البعض الآخر على طول الطريق مكان الحادث .

5d4147a1d32925d4147a11a4415d4147a11a6be

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إصابات خطيرة في حادث «انقلاب شاحنة» بجدة

إصابات خطيرة في حادث «انقلاب شاحنة» بجدة

احتراق شاحنتين بعد تصادمهما في جدة

احتراق شاحنتين بعد تصادمهما في جدة

أب وأم وطفلتاهما المعاقتان.. ضحايا حادث «متهور جازان» المروري

أب وأم وطفلتاهما المعاقتان.. ضحايا حادث «متهور جازان» المروري

بعد استضافة مدير المستشفى.. ذوو الأسرة اليمنية يستلمون الأطفال الـ3 الناجين من الحادث بمكة

بعد استضافة مدير المستشفى.. ذوو الأسرة اليمنية يستلمون الأطفال الـ3 الناجين من الحادث بمكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد
يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد
إيران.. ليست جريمة واحدة!
مقالات

إيران.. ليست جريمة واحدة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>