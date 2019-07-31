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57 قتيلاً وتقطيع رؤوس ورهائن.. هذا ما حدث عندما تشاجرت العصابات بسجن برازيلي
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تواصل- وكالات:
أدى اشتباك دامٍ بين جماعتين إجراميتين بسجن في ولاية بارا بالبرازيل الى مقتل ما لا يقل عن 57 قتيلاً من النزلاء، 16 منهم قطعت رؤوسهم. وقالت السلطات إن أحداث الشغب بدأت صباح (الاثنين)، في سجن بمدينة التاميرا الشمالية، بين جماعتين بينهما عداء.

وقالت حكومة ولاية بارا إن نزلاء ينتمون لجماعة «كوماند كلاس إيه» الإجرامية أشعلوا النار في زنزانة نزلاء من جماعة «كوماندو فيرميلو».

وأضافت أن معظم القتلى سقطوا في الحريق، وأن نزلاء أخذوا حارسين رهينة لكنهم أطلقوهما لاحقا. وقال مدير سجون الولاية غارباس فاسكونسيلوس: «الهدف كان تصفية حسابات بين العصابتين»!

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